Київські медики подякували футболістам за допомогу у боротьбі з коронавірусом

Новини спорту:Українською асоціацією футболу до лікарень Київської області було передано 1000 тестів на коронавірус.

"500 тестів отримала Білоцерківська районна лікарня, 250 — Васильківська і 250 — Фастівська районна лікарня. Окрім тестів, білоцерківська лікарня отримала ще й продуктові набори для лікарів, які стоять на варті здоров’я людей", - йдеться у повідомленні.

Голова Київської обласної асоціації футболу, президент ФК "Колос" (Ковалівка) Андрій Засуха разом із колективами лікарень області висловив Українській асоціації футболу щиру подяку за допомогу в боротьбі з пандемією COVID-19 у Київській області, уточнює УАФ.

Нагадаємо, напередодні УАФ також передала 500 експрес-тестів на COVID-19 Головному військовому клінічному госпіталю.