Футбольний сезон в Україні дограють за півтора місяця

Новини спорту:Є деякі тури, які гратимуть через 3 дня на 4-й. Є три таких спарених тури», - сказав Дикий.

Ліга вже розробила щільний календар догравання чемпіонату і Кубку.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про календар догравання сезону в УПЛ, повідомляє телеканал «Футбол».

«У нас вже є готовий календар, яким чином ми проводитимемо чемпіонат після його відновлення. Як ми вже офіційно поінформували клуби, всі учасники ліги отримають мінімум два тижні на підготовку до першого матчу відновленого чемпіонату.

Віримо і сподіваємося, що це відбудеться якомога швидше. Нам потрібно як мінімум півтора місяця на проведення турів, що залишилися. Кубок також враховано.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.