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Футбольний сезон в Україні дограють за півтора місяця

Футбольний сезон в Україні дограють за півтора місяця
22:20 Ср, 22 Квітень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Є деякі тури, які гратимуть через 3 дня на 4-й. Є три таких спарених тури», - сказав Дикий.

Ліга вже розробила щільний календар догравання чемпіонату і Кубку.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про календар догравання сезону в УПЛ, повідомляє телеканал «Футбол».

«У нас вже є готовий календар, яким чином ми проводитимемо чемпіонат після його відновлення. Як ми вже офіційно поінформували клуби, всі учасники ліги отримають мінімум два тижні на підготовку до першого матчу відновленого чемпіонату.

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Віримо і сподіваємося, що це відбудеться якомога швидше. Нам потрібно як мінімум півтора місяця на проведення турів, що залишилися. Кубок також враховано.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

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Футбол, Україна, Премєр-ліга, Футбольний сезон.
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