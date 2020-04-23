Наставник Майкл О'Ніл покинув пост тренера збірної Північній Ірландії з футболу

Новини спорту:Причиною рішення О’Ніла стало запропоноване УЄФА переглядання розкладу міжнародних матчів в світлі пандемії COVID-19.

О’Ніл, який був призначений босом збірної Північної Ірландії в грудні 2011 року, повинен був взяти на себе відповідальність за команду у півфінальному матчі стикових протистоянь проти Боснії і Герцеговини за вихід на чемпіонат Європи-2020 (пройде в 2021 році).

У зв’язку з імовірною зміною графіку цієї гри обидві сторони прийняли рішення і домовилися про остаточне завершення роботи О’Ніла в якості наставника.

“Після ретельного розгляду і обговорення з Ірландською футбольною асоціацією, я відчуваю, що зараз дуже вдалий час для мене піти у відставку. Було важливо залишити асоціацію і команду в найсильнішій формі, щоб не тільки мати кращі шанси на вихід на Євро-2021, а й дати новому тренеру час, щоб розвинути успіх, який ми досягли за вісім років. Для мене було честю і величезною привілеєм мати можливість керувати збірною моєї країни”, — наголосив О’Ніл.

Додамо, Північна Ірландія у разі перемоги над Боснією і Герцеговиною вийде у фіналі стикових матчів на Євро проти переможця пари Словаччина — Ірландія.