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Колишній спортсмен вилікувався від раку мозку

Колишній спортсмен вилікувався від раку мозку
07:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Маттео виступав за збірну Шотландії з 2000 по 2004 рік.

Колишній спортсмен британських футбольних клубів Домінік Маттео вилікувався від раку мозку, інформує УНН з посиланням на Instagram шотландця.

“Вчора отримав дзвінок, про який давно мріяв ... Все чисто на знімку мого мозку. Я здоровий після шести місяців страху, болю, реабілітації, операції і лікування! Неймовірно! Лікарня „LGI & St James“ врятувала мені життя. Вони приголомшливо спрацювали. „Спасибі“ не вистачить, щоб висловити мою подяку”, — наголосив Маттео.

Маттео відомий своїми виступами за “Ліверпуль” з 1992 по 2000 рік (127 матчів) і “Лідс” (2000-2004 роки, 115 ігор). Також шотландський захисник грав за такі команди, як “Сандерленд”, “Блекберн Роверс” і “Сток Сіті”. Також Маттео виступав за збірну Шотландії з 2000 по 2004 рік.

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Доминик Маттео, Колишній футболіст, Британські клуби, Рак мозку.
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