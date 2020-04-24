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ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям

ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
20:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:211 федерацій в цілому отримають близько 150 мільйонів доларів.

Фінансова допомога мала надійти федераціям в липні, але ФІФА прийняла рішення виплатити кошти негайно. Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) надасть фінансову допомогу національним федераціям країн в період пандемії коронавірусу, повідомила прес-служба ФІФА.

«Пандемія створила безпрецедентні проблеми для всього футбольного співтовариства, і, будучи світовим керівним органом, ФІФА зобов'язана підтримувати тих, хто стикається з гострими проблемами. Це починається з надання негайної фінансової допомоги нашим членським асоціаціям, багато з яких зазнають серйозних фінансових труднощів», - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

211 федерацій в цілому отримають близько 150 мільйонів доларів. Спочатку фінансова допомога мала надійти національним федераціям в липні, але ФІФА прийняла рішення виплатити кошти негайно.

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Нагадаємо, віце-президент ФІФА Віктор Монтальяні заявив, що не впевнений, що в 2020 році відбудуться міжнародні футбольні матчі. Матчі збірних в березні і червні скасовані через пандемію коронавірусу.

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ФИФА, Футбол, Допомога, Віктор Монтальяні, Національні федерації.
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