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Можливе скасування проведення матчів УЄФА в 2021 через "Тур де Франс"

Можливе скасування проведення матчів УЄФА в 2021 через "Тур де Франс"
11:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Президент Данського футбольного союзу (DBU) Йеспер Меллер розповів про можливе скасування проведення матчів чемпіонату Європи в 2021 році через велогонку.

"Думаю, вірогідність проведення матчів в Копенгагені 50 на 50, - наводить слова Меллера Sky Sports. - Ми готові провести їх, але ми не можемо зробити це без беззастережної підтримки наших партнерів. Я буду впевнений тільки тоді, коли у нас буде остаточна угода".

Збірна Данії на Євро-2020 зіграє з Фінляндією, Бельгією та Росією. Під час турніру, який довелося перенести через пандемію коронавірусу на 2021 рік, в країні пройдуть три етапи велогонки.

Копенгаген повинен прийняти чотири поєдинки Євро-2020 - три зустрічі групового етапу і один матч 1/8 фіналу.

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Все по темі:

Тур де Франс, Копенгаген, УЄФА, DBU, Йеспер Меллер.
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