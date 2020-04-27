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Хав'єр Маскерано очолив рейтинг головних невдах в історії футболу

Хав'єр Маскерано очолив рейтинг головних невдах в історії футболу
15:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Список був складений з гравців і тренерів, які програвали в фіналах турнірів.

Колишній футболіст збірної Аргентини і "Барселони" Хав'єр Маскерано очолив рейтинг головних невдах в історії футболу.

Про це повідомило іспанське видання Marca.

Журналісти склали топ-10 з гравців і тренерів, які програли найбільшу кількість фіналів.

Маскерано поступився в 11 вирішальних поєдинках - в шести з клубом і в п'яти на рівні збірних. Другим в антирейтингу став екс-гравець "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Патріс Евра, який програв чотири фінали Ліги чемпіонів.

Першу трійку замкнув колишній футболіст "Реала", "Баварії", "Челсі" і збірної Нідерландів Арьєн Роббен - шість невдалих фіналів.

У топ-10 також були включені:

4. Міхаель Баллак (6 фіналів);

5. тренер Ектор Купер (6 фіналів);

6. Алессандро дель П'єро (3 фінали ЛЧ і фінал Євро-2000);

7. Лотар Маттеус (2 фінали ЛЧ і 2 - ЧС);

8. Гонсало Ігуаїн (2 фінали ЛЧ і 2 - Копа Америка);

9. Джанлуїджі Буффон (3 фінали ЛЧ);

10. Антоні де Авіла (2 фінали Копа Лібертадорес).

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Рейтинг, Тренери, Хав'єр Маскерано, Невдахи, Очолив, Програші.
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