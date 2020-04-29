Новини спорту:Екс-гравець "Карпат" і "Олімпіка" порівняв футбол у двох країнах.

27-річний вірменський півзахисник "Німану" Гегам Кадімян поділився думкою про чемпіонат Білорусі.

"Поки мені ще складно адекватно оцінити силу турніру, адже ми ще не з усіма командами зіграли. З торішніх призерів ми зустрічалися тільки з "Шахтарем" і, що радує, змогли відібрати у них очки. Можу сказати, що чемпіонат Білорусі плюс-мінус схожий на чемпіонати України і Вірменії. Початок нинішнього турніру має, як мені здається, подобатися всім уболівальникам ліги. Подивіться на щільність в турнірній таблиці. Одна гра і ти можеш переміститися одразу на п'ять-шість позицій, як вниз, так і вгору. Абсолютно кожна команда може переграти будь-якого суперника, а лідери торішнього чемпіонату на такій короткій дистанції вже втратили багато очок. Непередбачуваність результатів тримає всіх в напрузі і це мені подобається", - сказав Кадімян.

Відзначимо, що в цьому сезоні в активі Кадімяна вже чотири м'ячі в чемпіонаті Білорусі. Після шести турів "Німан" займає 8-ме місце.