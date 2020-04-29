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УАФ позбавив ФК "Суми" статусу клубу

УАФ позбавив ФК "Суми" статусу клубу
08:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Комітет УАФ завершив додатковий розгляд справи "Про заяву Комітету з етики та чесної гри стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри ФК "Суми".

За результатами розгляду ФК "Суми" позбавлено статусу професіонального клубу та заборонено брати участь у змаганнях ПФЛ наступного сезону.

Також даним рішенням Ростиславу Козару та футболістам Єгору Луговому та Олегу Давидову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), довічно.

Колишнім тренерам Олександру Мартюку та Олександру Севідову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на п’ять років та на п’ять років умовно із встановленням випробувального строку два роки.

Сергію Золотницькому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на три роки та на два роки умовно із встановленням випробувального строку два роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.

Також покарання отримали футболісти: Тарас Дурай, Сергій Гаращенков, Артем Штанько, Дмитро Богачов, Микола Вечурко, Давид Кохій, Артем Козлов, Іраклій Циколій, Владислав Шарай, Ярослав Рафальський.

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Зазначено, що дане рішення може бути оскаржене не пізніше десяти днів із моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.

Додамо, наставник Севідов мав досвід керування такими клубами, як "Металіст", "Карпати", "Говерла", "Металург" Д, "Маріуполь", а також представників Болгарії та Молдови.

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ПФЛ, Сезон, Клуб, Рішення, Комітет УАФ, Кодекс етики та чесної гри.
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