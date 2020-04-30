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Флік підписав новий контракт із Баварією

Флік підписав новий контракт із Баварією
16:35 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Тренер і керівники «Баварії» підписували угоду в захисних масках

"Баварія" офіційно оголосила про те, що головний тренер команди Ханс-Дітер Флік продовжив контракт з клубом.

55-річний фахівець поставив підпис під угодою, яка закінчується 30 червня 2023 року. Відзначимо, що про цей контракт сторони домовилися ще на початку квітня.

Флік зустрівся з керівниками "Баварії". Всі учасники були в захисних масках.

Flick unterschreibt seinen neuen Vertrag beim #FCBayern.
https://t.co/BOXx0r0TDu #Flick2023

Нагадаємо, що Флік в листопаді очолив "Баварію", змінивши на цій посаді Ніко Ковача.

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На момент зупинки сезону "Баварія" лідирує в чемпіонаті Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Бундесліга може не відновитися 9 травня через нової хвилі коронавірусу.

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Спорт, Контракт, Футбол, Флік, ФК Боварія.
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