В Англії підготували жорсткі умови для відновлення футбольного сезону

Новини спорту:Прем'єр-ліга хоче мінімізувати ризик поширення коронавірусу і продовжити чемпіонат.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги підготувало ряд правил для клубів, щоб відновити сезон, який був зупинений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, футболістів зобов'яжуть носити захисні маски навіть під час тренувань. Всі учасники процесу будуть на регулярній основі перевірятися на коронавірус.

Футбольні м'ячі та інший інвентар, включаючи ворота, будуть дезінфікувати до і після використання. У командах введуть заборону на плювки, а тренування може тривати максимум 75 хвилин в групах по п'ять осіб.

Також гравці паркуватимуть автомобілі на відстані трьох паркувальних місць один від одного. Навіть питна вода видаватиметься в спеціально обладнаних місцях.

Документ з правилами для проведення тренувань і матчів клуби АПЛ обговорять у п'ятницю, 1 травня. Крім того, дозвіл має дати британський уряд.

Варто зазначити, що колишній футболіст збірної Англії Гарі Невілл в Twitter анонсував відновлення сезону 8 червня. При цьому він зазначив, що поки ніхто не хоче оголошувати про це офіційно.

ФІФА хоче внести тимчасову зміну в правила футболу після відновлення сезону.