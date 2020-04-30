Скачать
Четвер, 30.04.2020
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20

В Англії підготували жорсткі умови для відновлення футбольного сезону

В Англії підготували жорсткі умови для відновлення футбольного сезону
19:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Прем'єр-ліга хоче мінімізувати ризик поширення коронавірусу і продовжити чемпіонат.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги підготувало ряд правил для клубів, щоб відновити сезон, який був зупинений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, футболістів зобов'яжуть носити захисні маски навіть під час тренувань. Всі учасники процесу будуть на регулярній основі перевірятися на коронавірус.

Футбольні м'ячі та інший інвентар, включаючи ворота, будуть дезінфікувати до і після використання. У командах введуть заборону на плювки, а тренування може тривати максимум 75 хвилин в групах по п'ять осіб.

Також гравці паркуватимуть автомобілі на відстані трьох паркувальних місць один від одного. Навіть питна вода видаватиметься в спеціально обладнаних місцях.

У Франції визначили фінальну таблицю

Документ з правилами для проведення тренувань і матчів клуби АПЛ обговорять у п'ятницю, 1 травня. Крім того, дозвіл має дати британський уряд.

Варто зазначити, що колишній футболіст збірної Англії Гарі Невілл в Twitter анонсував відновлення сезону 8 червня. При цьому він зазначив, що поки ніхто не хоче оголошувати про це офіційно.

ФІФА хоче внести тимчасову зміну в правила футболу після відновлення сезону.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Англия, ФИФА, Футбол, Тренування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
02 Маурісіо Почеттіно заявив, що мріє про повернення до Тоттенхему
03 Перші спроби Мейвезера в ролі тренера (Відео)
04 Серена Вільямс зіграла в теніс сама з собою
05 Нелсон Семеду після закінчення сезону перейде в англійський "Манчестер Сіті"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся