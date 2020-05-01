Челсі хоче укласти контракт з Абрахамом до 2025 року

Новини спорту:Переговори щодо нової угоди проходять успішно.

Керівництво Челсі має намір зберегти в команді молодого нападника Теммі Абрахама, пропонуючи йому контракт до 2025 року.

Якщо 22-річний англієць погодиться на продовження угоди, його зарплата в лондонському клубі становитиме 8 мільйонів євро в сезон.

Уже зараз переговори Челсі з гравцем знаходяться на просунутій стадії. Абрахам є вихованцем академії лондонців і має контракт до 2022 року.

У нинішньому сезоні на рахунку Абрахама 34 матчі у всіх турнірах за команду Френка Лемпарда, в яких він забив 15 голів і зробив 6 результативних передач.

Челсі знаходиться на четвертому місці турнірної таблиці АПЛ. Чемпіонат припинений через пандемію коронавірусу.