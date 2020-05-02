Як живе і заробляє Месут Озіл (Відео)

Саме з цією командою пов'язані найкращі голи та кращі моменти в кар'єрі Озіла. Цей футболіст був найкращим гравцем Арсеналу і кращим гравцем АПЛ, але останнім часом його ім'я пов'язане лише зі скандалами на грунті грошей.