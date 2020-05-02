В Англії підтвердили прагнення дограти футбольний сезон

Усі клуби підтвердили прагнення закінчити сезон, який перервали через пандемію коронавірусу, повідомляє пресслужба УАФ.
Разом з тим, в офіційній заяві ліги йдеться про те, що пріоритетом АПЛ є здоров’я та безпека футболістів, тренерів, менеджерів, персоналу клубів, уболівальників та суспільства.
До тренувань та поєдинків команди повернуться після консультацій із гравцями та тренерами лише тоді, коли це дозволить уряд країни.
Нагадаємо, що в АПЛ виступають два футболісти збірної України. У складі "Манчестер Сіті" грає Олександр Зінченко, а у "Вест Гемі" - Андрій Ярмоленко.