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В Англії підтвердили прагнення дограти футбольний сезон

В Англії підтвердили прагнення дограти футбольний сезон
11:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Відбулося чергове зібрання представників клубів англійської Прем’єр-ліги та керівників АПЛ, на якому обговорювалися кроки щодо можливого поновлення сезону-2019/2020.

Усі клуби підтвердили прагнення закінчити сезон, який перервали через пандемію коронавірусу, повідомляє пресслужба УАФ.

Разом з тим, в офіційній заяві ліги йдеться про те, що пріоритетом АПЛ є здоров’я та безпека футболістів, тренерів, менеджерів, персоналу клубів, уболівальників та суспільства.

До тренувань та поєдинків команди повернуться після консультацій із гравцями та тренерами лише тоді, коли це дозволить уряд країни.

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Нагадаємо, що в АПЛ виступають два футболісти збірної України. У складі "Манчестер Сіті" грає Олександр Зінченко, а у "Вест Гемі" - Андрій Ярмоленко.

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Англия, Футбол, АПЛ, Футбольний сезон.
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