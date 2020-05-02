Нападника Алексіса Санчеса орендує Рома

Новини спорту:Інтер поверне чилійця в Манчестер після закінчення сезону.

Рома має намір орендувати у Манчестер Юнайтед нападника Алексіса Санчеса.

Чилієць на сьогоднішній день виступає в сезонній оренді за Інтер, за який забив тільки один гол в 15 матчах.

Повідомляється, що Джаллороссі відстежували Санчеса ще влітку минулого року.

Інтер не має наміру викуповувати контракт Алексіса у манкуніанців і поверне форварда на Олд Траффорд за підсумками цьогорічної кампанії.

Санчес приєднався до Манчестер Юнайтед в січні 2018 року. З тих пір в футболці Червоних дияволів він забив 5 голів в 45 матчах у всіх турнірах.

На правах оренди в Ромі виступає інший гравець МЮ Кріс Смоллінг. У Римі мають намір зберегти англійця в складі на наступний сезон.