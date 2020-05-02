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"Мілан" проявляє інтерес до форварда мадридського "Реала" Йовіча

"Мілан" проявляє інтерес до форварда мадридського "Реала" Йовіча
21:31 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Лука може возз'єднатися з своїм напарником по "Айнтрахту" - Анте Ребич.

Sport Mediaset повідомляє, що "Мілан" проявляє інтерес до форварда мадридського "Реала" Луці Йович.

За інформацією джерела, "дияволи" пропонують "вершковим" 35 мільйонів євро за нападника.

У Мілані розглядають покупку Йовіча як напарник в атаку до Анте Ребич, з яким Лука вже виступав в "Айнтрахті".

У поточному сезоні 22-річний серб взяв участь в 15 матчах Ла Ліги, в яких забив 2 голи і віддав 1 гольову передачу.

Футбольні клуби Рома, Лаціо і Фіорентина будуть тренуватися з 4-го травня

Лука Йович перейшов в мадридський "Реал" влітку 2019-го року за 60 млн євро з "Айнтрахта".

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Все по темі:

Реал, Милан, Ла Лига, Лука Йович.
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