"Мілан" проявляє інтерес до форварда мадридського "Реала" Йовіча

Новини спорту:Лука може возз'єднатися з своїм напарником по "Айнтрахту" - Анте Ребич.

Sport Mediaset повідомляє, що "Мілан" проявляє інтерес до форварда мадридського "Реала" Луці Йович.

За інформацією джерела, "дияволи" пропонують "вершковим" 35 мільйонів євро за нападника.

У Мілані розглядають покупку Йовіча як напарник в атаку до Анте Ребич, з яким Лука вже виступав в "Айнтрахті".

У поточному сезоні 22-річний серб взяв участь в 15 матчах Ла Ліги, в яких забив 2 голи і віддав 1 гольову передачу.

Лука Йович перейшов в мадридський "Реал" влітку 2019-го року за 60 млн євро з "Айнтрахта".