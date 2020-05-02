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Клуби Ліги 1 і Ліги 2 отримають від французької влади кредит в 162 млн євро

Клуби Ліги 1 і Ліги 2 отримають від французької влади кредит в 162 млн євро
21:31 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Держава відшкодує збитки від розриву контракту з телетранслятором.

Керівництво ЛФП знаходиться на просунутій стадії переговорів з урядом Франції з питання компенсації втрат через дострокове закінчення сезону Ліги 1 і Ліги 2.

Після того як чемпіонати були формально завершені, телетранслятор Canal+ розірвав контракт з лігою, не відправивши транш за решту матчів. Як повідомляють Le Parisien і RMC Sport, клуби Ліги 1 і Ліги 2 отримають від держави кредит в 162 млн євро.

У понеділок рада директорів ЛФП проведе додаткову зустріч, щоб обговорити як розподілити кошти.

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Ще один транслятор Ліги 1 BeIN Sports поки ще не поінформував ЛФП, чи буде платити 110 млн євро, які залишилися за контрактом.

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Все по темі:

Лига 1, Лига 2, Допомога, Кредити, Французький уряд.
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