Клуби Ліги 1 і Ліги 2 отримають від французької влади кредит в 162 млн євро

Новини спорту:Держава відшкодує збитки від розриву контракту з телетранслятором.

Керівництво ЛФП знаходиться на просунутій стадії переговорів з урядом Франції з питання компенсації втрат через дострокове закінчення сезону Ліги 1 і Ліги 2.

Після того як чемпіонати були формально завершені, телетранслятор Canal+ розірвав контракт з лігою, не відправивши транш за решту матчів. Як повідомляють Le Parisien і RMC Sport, клуби Ліги 1 і Ліги 2 отримають від держави кредит в 162 млн євро.

У понеділок рада директорів ЛФП проведе додаткову зустріч, щоб обговорити як розподілити кошти.

Ще один транслятор Ліги 1 BeIN Sports поки ще не поінформував ЛФП, чи буде платити 110 млн євро, які залишилися за контрактом.