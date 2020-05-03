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Едісон Кавані матиме зарплату в 12 млн євро на рік

Едісон Кавані матиме зарплату в 12 млн євро на рік
10:44 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Клуб має намір підписати з форвардом дворічний контракт.

Атлетіко пропонує форварду ПСЖ Едінсон Кавані зарплату 12 мільйонів євро на рік у разі його переходу до мадридського клубу. Іспанці мають намір підписати дворічний контракт з нападником.

Атлетіко не планує великих витрат в найближче трансферне вікно. Уругвайський форвард в разі успішних переговорів приєднається безкоштовно – його угода з парижанами закінчується 30 червня.

Планується, що Едінсон замінить Дієго Косту на позиції форварда в команді Симеоне. Раніше мадридці відновили з уругвайцем переговори.

У поточному сезоні Кавані провів 22 матчі за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись сімома голами і трьома результативними передачами. Уругваєць був трансферною метою Матрацників під час зимового вікна, проте іспанці не погодилися на фінансові умови парижан.

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Атлетіко займає шосте місце в Прімері. ПСЖ став чемпіоном Франції після дострокового закінчення сезону в Лізі 1.

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Все по темі:

ПСЖ, Контракт, Форвард, Эдинсон Кавани, Атлетико, Перехід.
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