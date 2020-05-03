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Матчі чемпіонату АПЛ можуть дограти в Австралії

Матчі чемпіонату АПЛ можуть дограти в Австралії
10:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Фініш АПЛ можуть провести на стадіонах Перта.

Решта матчів чемпіонату АПЛ сезону-2019/20, який призупинили через пандемію коронавірусу, можуть зіграти в австралійському Перті, пише видання The Sun.

"У мене були переговори з представниками клубів АПЛ, їм сподобалася ідея. Спілкувався з офіційними особами уряду, вони виявляють зацікавлення. Тут безпечно. Влада зняла багато обмежень", - заявив виданню журналіст Гері Вільямс.

В австралійському Перті є чотири великих стадіони, які можуть використати для матчів чемпіонату Англії.

Нагадаємо, останній матч в АПЛ провели 9 березня. На перерву лідер "Ліверпуль" пішов з 25-очковим відривом від найближчого переслідувача.

Раніше стверджувалося, що в АПЛ планували відновити сезон 8 червня.

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Англия, Австралия, Чемпионат, Сезон, АПЛ, Перт, Дограти.
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