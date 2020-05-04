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Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу

Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу
07:08 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини спорту:В топ-50 не опинилося жодного представника України.

Авторитетний сайт "Transfermarkt" оновив рейтинг найдорожчих клубів світу після пониження цін на гравців через пандемію COVID-19.

Список очолив “Манчестер Сіті” за який виступає Олександр Зінченко. “Міщани” виявились єдиним клубом вартість складу якого перевищила 1 млрд. євро (1,02 млрд.).

Друге місце дісталося іншому англійському колективу “Ліверпулю” (967 млн.), третє — “Реалу” (888,5 млн.).

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Також до десятки найдорожчих увійшли:

4 — “Барселона” (852,7 млн) 5 — “ПСЖ” (843,7 млн) 6 — “Баварія” (756,6 млн) 7 — “Атлетіко” (709 млн) 8 — “Тоттенхем” (699 млн) 9 — “Челсі” (679,9 млн) 10 — “Манчестер Юнайтед” (646,7 млн).

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Все по темі:

ФК Ман Сити, Барселона, Бавария, Футбол, Зинченко, Міщани.
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