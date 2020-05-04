Жерсон Родрігес: Якщо це можливо, хочу залишитися в Анкарагюджю

Новини спорту:Люксембуржець не поспішає повертатися до Києва.

Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який перебуває на правах оренди в турецькому Анкарагюджю, висловив бажання продовжити виступи в Суперлізі.

“Я хотів би залишитися [в Туреччині], якщо це можливо”, – заявив Жерсон.

За словами президента турків Фатіха Мерта, у нього є усна угода про це з киянами і Жерсон повинен продовжити орендну угоду.

Раніше повідомлялося, що кияни готові продати 24-річного форварда не менше, ніж за 5 мільйонів євро. Нинішня угода про оренду розрахована до кінця поточного сезону.

Жерсон Родрігес перейшов в Динамо минулого літа з японської Джубіло Івате, підписавши п’ятирічний контракт з біло-синіми.

За півроку в Києві 24-річний Родрігес провів 12 матчів за киян і забив два м’ячі. У турецькій Суперлізі він провів 7 матчів, забив 2 голи і зробив 3 результативні передачі.

Динамо йде на третьому місці в УПЛ, поступаючись Зорі за додатковими показниками. Анкарагюджю займає передостаннє місце в Суперлізі. Сезон в Україні і Туреччині припинений через пандемію коронавірусу.