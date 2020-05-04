Гол Зінедіна Зідана визнано найкращим в історії Ліги чемпіонів (Відео)

Новини спорту:Рейтинг склали французькі журналісти.

Французьке видання France Football склало рейтинг з 50 найкращих голів в історії Ліги чемпіонів, починаючи з 1992 року.

На першому місці опинився удар на той момент півзахисника мадридського "Реала" Зінедіна Зідана у фіналі ЛЧ-2002 проти "Баєра", який іспанці виграли з рахунком 2:1. Зідан після подачі з флангу завдав удару в дотик та відправив м'яч у дев'ятку воріт леверкузенців.

До трійки увійшли голи Мауро Брессана з "Фіорентини" (у ворота "Барселони", 1999 рік) і Кріштіану Роналду у складі "Реала" (у ворота "Ювентуса", 2018 рік).