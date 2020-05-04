Скачать
Понеділок, 04.05.2020
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу
Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу

Лоріс Каріус розірвав орендну угоду із Бешикташем через борги

Лоріс Каріус розірвав орендну угоду із Бешикташем через борги
18:23 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Турки заборгували німецькому голкіперу 1,6 мільйона євро.

Турецький клуб заборгував голкіперу 1,6 мільйона євро, у зв’язку з чим Каріус звернувся зі скаргою до ФІФА.

“Прикро, що все закінчилося саме так. Я намагався зробити все, щоб вирішити цю ситуацію мирним шляхом. На жаль, клуб навіть не намагався вирішити проблему, а також відмовився від моєї пропозиції зі скороченням зарплати”.

“Мені сподобалося грати тут. Бешикташ може пишатися своїми вболівальниками, які завжди приголомшливо підтримують команду. Вони завжди підтримували мене навіть у непрості моменти, я завжди буду пам’ятати їх найкращим чином”, – написав Каріус в своєму Instagram.

Інтер продовжив контракт з основним воротарем Саміром Хандановічем

Каріус перебрався в Бешикташ в 2018 році з Ліверпуля на правах дворічної оренди. Найближчим часом голкіпер повернеться в розташування Червоних.

У нинішньому сезоні німець зіграв в 32 матчах за Бешикташ, пропустивши 46 м’ячів і 8 разів відстоявши на нуль.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФИФА, Бешикташ, Лорис Кариус, Борги, Німецький воротар, Турецький клуб.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича
02 Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу
03 Чемпіон світу Йоганнес Бе залишиться в спорті до Олімпіади-2026
04 Гольф-клуби в США відкрили попри пандемію COVID-19
05 "Атлетіко" веде переговори з форвардом "Парі Сен-Жермен" Едінсоном Кавані
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся