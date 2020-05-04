Лоріс Каріус розірвав орендну угоду із Бешикташем через борги

Новини спорту:Турки заборгували німецькому голкіперу 1,6 мільйона євро.

Турецький клуб заборгував голкіперу 1,6 мільйона євро, у зв’язку з чим Каріус звернувся зі скаргою до ФІФА.

“Прикро, що все закінчилося саме так. Я намагався зробити все, щоб вирішити цю ситуацію мирним шляхом. На жаль, клуб навіть не намагався вирішити проблему, а також відмовився від моєї пропозиції зі скороченням зарплати”.

“Мені сподобалося грати тут. Бешикташ може пишатися своїми вболівальниками, які завжди приголомшливо підтримують команду. Вони завжди підтримували мене навіть у непрості моменти, я завжди буду пам’ятати їх найкращим чином”, – написав Каріус в своєму Instagram.

Каріус перебрався в Бешикташ в 2018 році з Ліверпуля на правах дворічної оренди. Найближчим часом голкіпер повернеться в розташування Червоних.

У нинішньому сезоні німець зіграв в 32 матчах за Бешикташ, пропустивши 46 м’ячів і 8 разів відстоявши на нуль.