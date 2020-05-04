Фінал Кубка Іспанії з футболу пройде з глядачами

Новини спорту:Учасники вирішального матчу вирішили дочекатися повернення уболівальників на трибуни.

Фінальний матч Кубка Іспанії сезону-2019/20 пройде на стадіоні з глядачами.

Про це повідомляє Marca.

У вирішальній грі повинні зустрітися "Реал Сосьєдад" і "Атлетік". Президенти клубів зустрілися з керівництвом Королівської федерації футболу Іспанії та домовилися, що гра відбудеться, коли її зможуть відвідати фанати.

Зараз футбольні турніри в країні зупинені через пандемію коронавірусу. Клуби цього тижня тільки відновлять тренування.

Якщо фінал Кубка Іспанії не вийде провести з уболівальниками до закінчення нинішнього сезону, то матч може відбутися навіть у наступному році. У такому випадку місце в Лізі Європи, яке мало перейти до чемпіона Кубка, отримає команда, яка закінчить чемпіонат Іспанії слідом за зоною єврокубків. Обидва клуби готові з цим змиритися.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Кубка Іспанії є "Валенсія".

Як повідомляв УНІАН, стали відомі дати відновлення тренувань "Реала" та "Барселони".