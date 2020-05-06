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Севілья заплатить 35 мільйонів євро за Бакайоко

Севілья заплатить 35 мільйонів євро за Бакайоко
10:58 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:"Челсі" не розраховує на 25-річного французького хавбека.

Іспанська "Севілья" сподівається запросити півзахисника лондонського "Челсі" Тьемуе Бакайоко.

"Севілья" готова запропонувати 5 мільйонів євро за річну оренду гравця і ще 30 мільйонів за повноцінний трансфер. Тренерський штаб "Челсі" не розраховує на 25-річного француза і планує розлучитися з ним.

Нагадаємо, що цей сезон Бакайоко відіграв за "Монако" на правах оренди. У 23 матчах за французький клуб він забив один гол і зробив дві результативні передачі.

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Контракт гравця з "Челсі" дійсний до червня 2022 року.

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Все по темі:

Челси, Хавбек, Темуе Бакайоко, Іспанська "Севілья".
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