Севілья заплатить 35 мільйонів євро за Бакайоко

Новини спорту:"Челсі" не розраховує на 25-річного французького хавбека.

Іспанська "Севілья" сподівається запросити півзахисника лондонського "Челсі" Тьемуе Бакайоко.

"Севілья" готова запропонувати 5 мільйонів євро за річну оренду гравця і ще 30 мільйонів за повноцінний трансфер. Тренерський штаб "Челсі" не розраховує на 25-річного француза і планує розлучитися з ним.

Нагадаємо, що цей сезон Бакайоко відіграв за "Монако" на правах оренди. У 23 матчах за французький клуб він забив один гол і зробив дві результативні передачі.

Контракт гравця з "Челсі" дійсний до червня 2022 року.