Севілья заплатить 35 мільйонів євро за Бакайоко

Іспанська "Севілья" сподівається запросити півзахисника лондонського "Челсі" Тьемуе Бакайоко.
"Севілья" готова запропонувати 5 мільйонів євро за річну оренду гравця і ще 30 мільйонів за повноцінний трансфер. Тренерський штаб "Челсі" не розраховує на 25-річного француза і планує розлучитися з ним.
Нагадаємо, що цей сезон Бакайоко відіграв за "Монако" на правах оренди. У 23 матчах за французький клуб він забив один гол і зробив дві результативні передачі.
Контракт гравця з "Челсі" дійсний до червня 2022 року.