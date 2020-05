Один з найяскравіших моментів в історії англійської футбольної ліги (Відео)

8 травня 1999 року трапився один з найяскравіших моментів в історії англійської футбольної ліги.



В останньому турі сезону 1998/99 "Карлайл Юнайтед" приймав "Плімут Аргайл". Господарі боролися за виживання в третьому дивізіоні і для успіху їм потрібна була виключно перемога.



Ближче до кінцівки зустрічі рахунок був нічийним, але в справу втрутився орендований у "Суїндон Таун" воротар господарів Джиммі Гласс.

На 90+5 хвилині голкіпер пішов до штрафного майданчику суперників під час розіграшу кутового і опинився першим на добиванні. Після цього емоційного моменту сотні фанатів "Карлайл Юнайтед" вибігли на поле, щоб відсвяткувати успіх улюбленого колективу.

On this day in 1999, Goalkeeper Jimmy Glass did this... pic.twitter.com/laOmRvkz1F