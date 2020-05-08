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Один з найяскравіших моментів в історії англійської футбольної ліги (Відео)

Один з найяскравіших моментів в історії англійської футбольної ліги (Відео)
14:36 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Unsplash

Новини спорту:21 рік тому Джиммі Гласс змусив уболівальників клубу "Карлайл Юнайтед" битися в екстазі

8 травня 1999 року трапився один з найяскравіших моментів в історії англійської футбольної ліги.
 
В останньому турі сезону 1998/99 "Карлайл Юнайтед" приймав "Плімут Аргайл". Господарі боролися за виживання в третьому дивізіоні і для успіху їм потрібна була виключно перемога.
 
Ближче до кінцівки зустрічі рахунок був нічийним, але в справу втрутився орендований у "Суїндон Таун" воротар господарів Джиммі Гласс.

На 90+5 хвилині голкіпер пішов до штрафного майданчику суперників під час розіграшу кутового і опинився першим на добиванні. Після цього емоційного моменту сотні фанатів "Карлайл Юнайтед" вибігли на поле, щоб відсвяткувати успіх улюбленого колективу.

Чемпіонати Першої та Другої ліг Англії не дограють сезон

Примітно, що Гласс не став основним гравцем команди, зігравши в її складі всього 3 матчі, після чого перейшов до "Кембридж Юнайтед". У 2004 році він закінчив кар'єру і працював таксистом в невеликому містечку в графстві Дорсет.

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Все по темі:

Футбол, Ліга чемпіонів, Карлайл Юнайтед, Джиммі Гласс.
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