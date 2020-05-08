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Чемпіонати Першої та Другої ліг Англії не дограють сезон

Чемпіонати Першої та Другої ліг Англії не дограють сезон
13:11 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Вони проголосують за варіанти вильоту і підйому.

Англійська футбольна ліга (EFL) на наступному тижні повідомить клубам Першої та Другої ліг Англії про неможливість дограти чемпіонат і запропонує їм голосування про варіанти вильоту і підйому.

Найбільш ймовірно, що при підрахунку очок на залишок сезону буде використовуватися система points-per-game (PPG), де буде також враховуватися кількість зіграних командами домашніх і виїзних ігор.

Можливо, що з Першої ліги в Чемпіоншип піднімуться три найкращі команди, з другої ліги в першу – чотири, а покине Першу лігу лише одна.

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В даний момент в Першій лізі лідирують Ковентрі, Ротерхем і Оксфорд, у Другій лізі – Крю Олександра, Свиндон Таун і Плімут Аргайл.

Раніше повідомлялося, що ряд футболістів Прем’єр-ліги не бажають відновлювати сезон в умовах пандемії COVID-19.

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Все по темі:

Англия, Футбол, Футбольний сезон, Чемпіонати, Перша і друга ліги.
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