Ліон подав два судових позови через дострокове завершення Ліги 1

Новини спорту:У клубі незадоволені непопаданням в єврокубкову зону.

Президент Ліона Жан-Мішель Ола повідомив, що клуб подав два судових позови на адресу Професійної футбольної ліги Франції (LFP) через дострокове завершення Ліги 1.

Перший позов стосується рішення дострокового завершення сезону, а другий – його підсумків. Ліон не зміг потрапити в єврокубки, а відповідно до одного з позовів, спробує добитися перегляду протоколів безпеки і відновлення сезону.

Раніше Рада директорів LFP прийняла рішення про дострокове завершення сезону-2019/20 Ліги 1 і Ліги 2 в зв’язку з пандемією коронавірусу. Місця в підсумковій турнірній таблиці Ліги 1 розподілилися відповідно до критерію класифікації. Чемпіоном був визнаний ПСЖ, а Ліон опинився на сьомій позиції.

Раніше президент Тулузи Олів’є Садран повідомив, що клуб подасть в суд, якщо його понизять у дивізіоні через дострокове завершення сезону в Лізі 1.

Нагадаємо, що французький уряд відмовився від проведення на території країни великих спортивних заходів до вересня, навіть при порожніх трибунах, через пандемію коронавірусу.