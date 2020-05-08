Інтер Майамі зацікавлений у Роми Пасторе

Новини спорту:Новачок МЛС продовжує погоню за досить відомими гравцями.

Аргентинський півзахисник Роми Хав’єр Пасторе увійшов в сферу інтересів новачка МЛС Інтера з Майамі, власником якого є Девід Бекхем.

Представники клубу вже почали переговори з 30-річним гравцем, який в найближче трансферне вікно може покинути Рому.

Хав’єр Пасторе має контракт з Ромою до 2023 року. До переїзду стан Вовків аргентинець виступав за Тальерес, Хуракан, Палермо і ПСЖ.

Інтер Майамі провів два матчі в своєму першому сезоні МЛС, перш ніж турнір призупинили через пандемію коронавірусу. Команда програла обидві зустрічі.

У нинішньому сезоні в складі Роми Хав’єр Пасторе провів 13 матчів у всіх турнірах, встигнувши зробити дві результативні передачі.