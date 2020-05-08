Богдан Лєднєв: Практично після кожної гри дарую фанатам футболку

Півзахисник Богдан Лєднєв розповів про те, чим займається під час карантину, а також сказав, як часто дарує свої футболки уболівальниками.
- Богдан, як настрій під час карантину? Чим займаєшся?
- Карантин вже порядком набрид, але ми його неухильно дотримуємося. До тренувань хочеться повернутися швидше. З нетерпінням чекаємо моменту, коли нам дозволять тренуватися.
- Як змінився режим на карантині?
- Головна зміна - відсутність тренувань із командою. Зараз я тренуюся окремо плюс є сеанс тренувань по скайпу з командою.
- Вчиш іноземні мови?
- На карантині почав підучувати англійську мову. Чим більше мов знаєш, тим краще.