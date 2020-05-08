Богдан Лєднєв: Практично після кожної гри дарую фанатам футболку

Новини спорту:Хавбек «Зорі» розповів про взаємини з уболівальниками

Півзахисник Богдан Лєднєв розповів про те, чим займається під час карантину, а також сказав, як часто дарує свої футболки уболівальниками.

- Богдан, як настрій під час карантину? Чим займаєшся?

- Карантин вже порядком набрид, але ми його неухильно дотримуємося. До тренувань хочеться повернутися швидше. З нетерпінням чекаємо моменту, коли нам дозволять тренуватися.

- Як змінився режим на карантині?

- Головна зміна - відсутність тренувань із командою. Зараз я тренуюся окремо плюс є сеанс тренувань по скайпу з командою.

- Чи часто даруєш футболки уболівальникам?

- Так. Практично після кожної гри. Якщо просять через соцмережі, то всі повідомлення прочитати не встигаю, а ось на стадіоні стати володарем футболки шансів звичайно більше.

- Вчиш іноземні мови?

- На карантині почав підучувати англійську мову. Чим більше мов знаєш, тим краще.