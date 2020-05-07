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Затверджено дату поновлення футбольного чемпіонату Німеччини

Затверджено дату поновлення футбольного чемпіонату Німеччини
15:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини спорту:Один з європейських топ-чемпіонатів повертається після карантину.

Німецька Бундесліга відновить сезон вже 16 травня.

Про це повідомляє Bild з посиланням на заяву керівництва Німецького футбольного союзу.

Було прийнято рішення відмовитися від проведення ігор в п'ятницю, 15 травня, а ось на наступний день відбудуться відразу шість матчів 26-го туру: "Боруссія" Дортмунд - "Шальке", "Хоффенхайм" - "Герта", "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Фортуна" - "Падерборн" і "Айнтрахт" - "Боруссія" Менхенгладбах.

Всі ігри будуть проходити за порожніх трибун. Очікується, що поточний сезон буде завершено до кінця червня, однак повний календар поки не опубліковано.

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Чемпіонат Німеччини з футболу було перервано через пандемію COVID-19 ще в березні. У турнірній таблиці лідером є "Баварія", яка на чотири очки випереджає дортмундську "Боруссію" після 25 турів.

Стала відома можлива дата поновлення Ліги чемпіонів.

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Футбол, Чемпионат, Німеччина, Поновлення сезону.
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