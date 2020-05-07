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Василь Ломаченко та Усик потрапили в базу "Миротворця"

Василь Ломаченко та Усик потрапили в базу "Миротворця"
14:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини спорту:Дані боксерів помістили в розділ "Чистилище".

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко та український супертяж Олександр Усик потрапили в базу "Миротворця" після участі в зйомках російського фільму про церкву.

Боксерів звинувачують в запереченні російської агресії, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії, маніпуляції суспільно значущою інформацією і називають противниками незалежності українського православ'я від контролю Росії.

Дані боксерів помістили в розділ "Чистилище". Це база людей, які на думку учасників проекту здійснювали антиукраїнські дії або говорили антиукраїнські слова.

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"Миротворець" не є державною організацією. Спочатку база замислювалася, як засіб протистояння російській агресії.

Нагадаємо, у березні бій Ломаченка і Теофімо Лопеса та бій Усика і Дерека Чісори відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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Спорт, Бокс, Ломаченко, Усик, Миротворец.
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