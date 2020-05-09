Нападник Ворскли розповів, як переходив в Чемпіонат Угорщини

Новини спорту:Були варіанти з Ізраїлем, Румунією

Форвард "Ворскли" Владислав Кулач поділився враженнями від переходу в "Гонвед" Будапешт.

- Перехід в "Гонвед" відбувся швидко. Після травми відновився, поїхав додому, побув з сім'єю. В кінці червня поїхав до Києва, щоб тренуватися з дублем "Шахтаря", тому що потрібно кудись їхати після закінчення оренди в "Олександрії".

Були непогані варіанти, готувався вже їхати. Але тут подзвонив агент і сказав, що є варіант з "Гонведом". Зустрілися, через три дні пройшов медогляд і підписав контракт.

Дуже задоволений. В "Гонвед" дуже хороша база, футболісти, всі умови, щоб досягати цілей. Були варіанти з Ізраїлем, Румунією, - сказав Кулач.