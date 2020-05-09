Скачать
Субота, 09.05.2020
Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Динамо і Шахтар сплатять Палмейрасу 1,6 мільйона євро

Динамо і Шахтар сплатять Палмейрасу 1,6 мільйона євро
21:46 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Від киян бразильський клуб отримає більше 950 тисяч євро, від донеччан - трохи більше 700 тисяч.

Бразильський «Палмейрас» представив фінансову звітність за минулий рік, за підсумками якої стало ясно, яку суму цьому клубу все ще винні українські клуби «Динамо» і «Шахтар» за переходи Че Че та Вітао відповідно.

«Біло-сині» залишаються винні «Палмейрасу» 6,5 мільйонів бразильських реалів, що становить трохи більше 950 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що український клуб звернувся до бразильського з проханням щодо відстрочення чергового платежу по Че Че через пандемію коронавірусу, на що «Палмейрас» відповів схвально.

«Шахтар» же винен «Палмейрасу» ще 4,5 мільйони бразильських реалів (близько 715 тисяч євро) за перехід центрального захисника Вітао, який відбувся у вересні минулого року.

Нагадаємо, «Динамо» купило Че Че у «Палмейраса» за 4,8 мільйони євро, а згодом продало гравця в «Сан-Паулу» за 5 мільйонів, але нині судиться з цим клубом через порушення графіків виплат за договором. Вітао перейшов в «Шахтар» за 4 мільйони євро, причому трансфер, очевидно, також передбачає кілька етапів в здійсненні платежів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ФК Динамо К, Борг, Че Че, Палмейрас, Шахтар, Сплатять, Сумарно.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Тайвані почали проводити бейсбольні матчі з фанами на трибунах
02 Лаціо не стане утримувати Милинковича-Савича від переходу в МЮ
03 Сульшер: Не стану примушувати футболістів грати
04 НБА розглянула варіант відновлення змагань зі стадії плей-офф
05 Боксер Ломаченко привітав ветеранів з Днем перемоги (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся