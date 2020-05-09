Динамо і Шахтар сплатять Палмейрасу 1,6 мільйона євро

Новини спорту:Від киян бразильський клуб отримає більше 950 тисяч євро, від донеччан - трохи більше 700 тисяч.

Бразильський «Палмейрас» представив фінансову звітність за минулий рік, за підсумками якої стало ясно, яку суму цьому клубу все ще винні українські клуби «Динамо» і «Шахтар» за переходи Че Че та Вітао відповідно.

«Біло-сині» залишаються винні «Палмейрасу» 6,5 мільйонів бразильських реалів, що становить трохи більше 950 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що український клуб звернувся до бразильського з проханням щодо відстрочення чергового платежу по Че Че через пандемію коронавірусу, на що «Палмейрас» відповів схвально.

«Шахтар» же винен «Палмейрасу» ще 4,5 мільйони бразильських реалів (близько 715 тисяч євро) за перехід центрального захисника Вітао, який відбувся у вересні минулого року.

Нагадаємо, «Динамо» купило Че Че у «Палмейраса» за 4,8 мільйони євро, а згодом продало гравця в «Сан-Паулу» за 5 мільйонів, але нині судиться з цим клубом через порушення графіків виплат за договором. Вітао перейшов в «Шахтар» за 4 мільйони євро, причому трансфер, очевидно, також передбачає кілька етапів в здійсненні платежів.