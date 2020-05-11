Севілья побореться з Арсеналом за Реймса Дісасі

Новини спорту:Молодий француз незабаром може піти на підвищення.

Керівництво Севільї в найближче трансферне вікно вступить у боротьбу за центрального захисника французького Реймса Акселя Дісасі.

Конкурентами для андалусійцев на ринку стануть представники Арсеналу, які також цікавляться 22-річним французом.

Якщо Севільї і Арсеналу не вдасться домовитися з Реймсом про придбання Акселя Дісасі, його контракт з нинішнім клубом закінчується в 2021 році, після чого захисник вийде на ринок вільних агентів.

Дісасі в нинішньому сезоні провів 32 матчі у всіх турнірах за Реймс, забивши 1 гол. На професійному рівні він також виступав за ФК Париж.

Чемпіонати Іспанії та Англії в даний момент припинені через пандемію коронавірусу, а розіграш Ліги 1 завершили достроково.