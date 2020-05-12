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Динамо повертається до повноцінних тренувань

Динамо повертається до повноцінних тренувань
00:21 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Гравці зможуть працювати в звичайному режимі.

"Динамо" на офіційному сайті оголосило про повернення команди до повноцінних тренувань, яких не було з 18-го березня через загальнодержавний карантин.

Майже через 2 місяці умови карантину пом'якшили, а футболісти отримали право повноцінних тренувань. Перше таке заняття кияни проведуть 12-го травня.

Два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі з наданою тренерським штабом програмою. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу і роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.

Раніше клуб оголосив, що гравці першої команди, тренерський штаб і персонал здали тести на коронавірус - всі результати негативні.

Що стосується можливого рестарту сезону УПЛ, то рішення поки не прийнято.

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Все по темі:

ФК Динамо К, Карантин, Тренування, Гравці, Повноцінно, Офіційно.
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