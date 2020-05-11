Як Мідлсбро розгромив у матчі Манчестер Сіті з рахунком 8:1 (Відео)

11 травня 2008 року в рамках 38-го туру АПЛ «Мідлсбро» в рідних стінах розбив «Манчестер Сіті» з рахунком 8:1, здобувши найбільшу перемогу в багаторічній історії протистоянь цих двох колективів. У тому сезоні обидві команди бовталися в середині турнірної таблиці (МС в результаті пройшов до Ліги Європи за рейтингом «фейр-плей») і в останньому турі вже не переслідували жодних цілей. Але, мабуть, господарі налаштувалися краще. Відзначимо, що хет-триком у тому матчі відзначився Афонсо Алвес, який став першим бразильцем, якому підкорилося це досягнення в АПЛ. Гол престижу на рахунку добре знайомого українським вболівальникам Елано Блумера.