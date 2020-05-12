Скачать
Вівторок, 12.05.2020
Зозуля получил медаль за помощь украинской армии
Зозуля получил медаль за помощь украинской армии
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
Фергюсон заработал больше Гейтжи, которому проиграл
Фергюсон заработал больше Гейтжи, которому проиграл
Феттель покидает Феррари
Феттель покидает Феррари

ФІФА спростувала звинувачення швейцарського журналіста на адресу Павелка

ФІФА спростувала звинувачення швейцарського журналіста на адресу Павелка
09:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Видання The Washington Post, за мотивами опублікованої в виданні L'illustr'e статті, провело власне розслідування висловлених звинувачень на адресу президента УАФ Андрія Павелка з боку швейцарського журналіста Арно Беди.

Напередодні, швейцарський журналіст у своєму матеріалі для L'illustre стверджував, що Павелко нібито став об'єктом "слідства" ФІФА, через різні "розслідування і підозри у розтраті грошових коштів і корупції".

Однак, ФІФА цю інформацію спростувала.

"У заяві ФІФА йдеться, що Павелко залишив дисциплінарний комітет в середині лютого. У той час він проходив окреме розслідування етики ФІФА, не пов'язане з фінансовими питаннями", - пише The Washington Post.

За підсумками цього розслідування з Павелком була укладена угода. Відповідно до її умов, він заплатив штраф в розмірі 10 000 швейцарських франків. І така санкція до президента УАФ була застосована через одну єдину причину - його публічну підтримку хорватських футболістів, яких ФІФА покарала під час ЧС-2018.

"Це розслідування етики було розпочато в серпні 2018 року через "публічну критику рішення ФІФА", прийнятого його (Павелко - ред.) тодішніми колегами по дисциплінарному комітету (ФІФА, - ред.) кількома тижнями раніше на чемпіонаті світу (2018).

Павелко заперечував проти рішення ФІФА, яке попередило захисника Хорватії Домагоя Віду за коментарі у відео, випущеному онлайн після перемоги над господарем чемпіонату світу (РФ, - ред.) з футболу в чвертьфіналі. Віда позитивно відгукувався про Україну, де грав за київське "Динамо", - уточнює The Washington Post.

"(Павелко) погодився заплатити штраф в розмірі 10 000 швейцарських франків (10 300 доларів США) за свою поведінку, і це єдиний предмет підписаної з ним угоди про визнання провини", - повідомили в ФІФА, позицію якої цитує The Washington Post.

Нагадаємо, раніше про те, що заяви Арно Беди щодо Павелка маніпулятивні, стало відомо з коментарів українського футбольного журналіста Ігоря Бурбаса.

По-перше, він пояснив, що Павелко змушений був піти з дисциплінарного комітету ФІФА через такі вимоги Регламенту, зокрема, оскільки був обраний членом Виконкому УЄФА.

 

Також Бурбас уточнив, що штраф ФІФА Павелко заплатив внаслідок свій публічної підтримки хорватських футболістів, коли ті були покарані ФІФА за висловлювання "Слава Україні".

Як повідомляв УНН, в січні 2019 року, УАФ подала в суд проти Арно Беди за брехню в "розслідуваннях" на сторінках L'illustrе.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

The Washington Post, Розслідування, Звинувачення, Андрій Павелко, Арно Беди.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
02 Динамо повертається до повноцінних тренувань
03 WADA передасть ФІФА докази вживання допінгу російськими футболістами
04 Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Хаммарбю
05 "Донбас Арена" потрапив до світового рейтингу топ-40 найкращих стадіонів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся