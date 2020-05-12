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ФІФА розслідує виділення УАФ 4 мільйонів євро

ФІФА розслідує виділення УАФ 4 мільйонів євро
11:33 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Сума була перерахована в 2017 році.

ФІФА розслідує виділення Української асоціації футболу 4 мільйонів євро, перерахованих в 2017 році.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на Associated Press.

Комітет етики ФІФА відкрив справу на підставі статті швейцарського видання L’illustré. Кілька днів тому журналіст цього видання Арно Біда опублікував відповідь Андрія Павелка на адресу комітету етики ФІФА. Дане листування відбувалося у вересні-жовтні 2019 року.

Серед іншого, президент УАФ відповів на питання комітету етики ФІФА щодо виділення українській федерації 4 мільйонів євро з боку УЄФА.

Андрій Павелко відповів ФІФА, що в 2017 році УАФ отримала від УЄФА авансовий платіж за ТВ-права в розмірі 4 мільйони євро.

Також джерело повідомляє, що президент УАФ відповів на звинувачення в тому, що витрачав кошти УЄФА на будівництво тренувального центру. За словами Павелка, 4,5 мільйона євро, виділені УЄФА на базу, не були витрачені і знаходяться на рахунках федерації в трьох різних банках, а будівництво не проводилося через проблеми із земельною ділянкою.

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ФИФА, УАФ, Розслідування.
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