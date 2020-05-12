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Хамес Родрігес перейде в Атлетіко

Хамес Родрігес перейде в Атлетіко
14:30 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Ймовірність - 80%.

Півзахисник Реал Мадрид Хамес Родрігес близький до трансферу в мадридський Атлетіко.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Видання посилається на інформацію колумбійського журналіста Хав’єра Ернандеса Боннета, який заявив про те, що переговори між Реалом і Атлетіко знаходяться в просунутій стадії, і ймовірність трансферу Хамеса становить 80%.

У матчах Прімери Хамес Родрігес з різних причин не виходив на поле з жовтня минулого року. Всього в нинішньому сезоні він зіграв в 13 матчах у всіх турнірах, забив гол і віддав 2 результативні передачі.

Повідомлялося, що на Бернабеу намір влітку продати до п’яти гравців. Тоді Хамес називався одним з головних претендентів на зміну прописки.

На сьогоднішній день в таблиці іспанського чемпіонату Реал на два очки відстає від лідируючої Барселони.

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Все по темі:

Трансфер, Атлетико, Реал Мадрид, Хамес Родригес, Півзахисник.
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