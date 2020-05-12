Конгрес ФІФА пройде у вересні в онлайн-режимі

Новини спорту:Бюро Ради Міжнародної федерації футболу (ФІФА) оголосило про рішення щодо термінів проведення чемпіонатів світу серед дівочих команд та 70-го Конгресу ФІФА.

Про це інформує офіційний сайт ФІФА.

Бюро Ради ФІФА ухвалило рішення затвердити наступні нові дати турнірів за умови подальшого моніторингу ситуації:

- чемпіонат світу-2020 серед дівчат WU-20 (Коста-Рика/Панама) - 20 січня-6 лютого 2021 року (серед гравців, народжених від 1 січня 2000 року до 31 грудня 2004 року);

- чемпіонат світу-2020 серед дівчат WU-17 (Індія) - 17 лютого - 7 березня 2021 року (серед гравців, народжених від 1 січня 2003 року до 31 грудня 2005 року).

70-й Конгрес ФІФА, який мав відбутися в Аддіс-Абебі (Ефіопія), пройде як онлайн-захід 18 вересня нинішнього року.