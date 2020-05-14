Сезон Favbet відновиться 30 травня, а фінал Кубка України – 19 липня

Новини спорту:Клуби проголосували за нові дати.

Чемпіонат України поновиться 30 травня. Таке рішення прийняли сьогодні клуби Favbet Ліги.

Клуби української Прем’єр-ліги залишили в силі рестарт сезону 30 травня, однак проголосували за усунення закінчення першості з 13 на 19 липня. Початковий проект календаря передбачав завершення Favbet Ліги 13 липня, проте команди виступили за зменшення щільності ігор.

Фінал Кубка України і матчі плей-офф за право зіграти в Лізі Європи будуть проведені після завершення чемпіонату України, до кінця липня.

Точний проект календаря завершення сезону Favbet Ліги 2019/20 стане відомий пізніше.

Після прийняття проекту календаря в УПЛ його ще належить затвердити за допомогою виконавчого комітету УАФ.

Нагадаємо, що за планом української Прем’єр-ліги, 12-29 травня – підготовка команд до відновлення чемпіонату. З 12 по 17 травня клуби повинні провести тестування і перевірити здоров’я гравців, а також тренерського штабу.

Після того, як клуби пройдуть процедуру тестування, ще 13 днів займе сам процес підготовки. Після нього, 30 травня, планують почати гри 24-го туру.

Після 23-х турів чемпіонату України лідирує Шахтар, перевага якого над Зорею, що йде на другому місці, становить 13 очок (59 проти 46). Динамо замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.