Ібрагімовича оштрафують на 1,8 мільйона євро

Новини спорту:Реєстрація його автомобіля закінчилася в кінці березня.

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович може зіткнутися з санкціями після поїздки на своєму автомобілі.

Перед поверненням до Італії зірка "россонері" проїхався по Стокгольму на своєму Ferrari Monza SP2 вартістю £ 1,6 млн (€ 1,8 млн), який швед купив в жовтні минулого року і подарував собі на 38-річчя.

За інформацією The Sun, шведське транспортне агентство з'ясувало, що реєстрація автомобіля Златана була недійсною починаючи з кінця березня. Тепер футболістові загрожує штраф.

Нагадаємо, після припинення нинішнього розіграшу чемпіонату Італії через пандемію коронавируса Ібрагімович полетів до Швеції, де тренувався з місцевою командою. 11 травня Златан повернувся в Мілан.