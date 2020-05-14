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Шахтар провів перше тренування після виходу з карантину

Шахтар провів перше тренування після виходу з карантину
16:19 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Гірники повернулися до роботи.

14 травня вранці "Шахтар" в повному складі зібрався в заміському комплексі "Святошин", де провів першу загальнокомандне тренування після виходу з карантину.

Тренерам, футболістам і персоналу виміряли температуру і тільки після того, як медичний штаб переконався, що всі здорові, "помаранчево-чорні" взялися за роботу.

Заняття Луїш Каштру почав із заклику до підопічних відповідально поставитися до пандемії COVID-19 і дотримуватися рекомендацій ВООЗ.

Тренування тривало трохи більше години і включала вправи на контроль м'яча, координацію і завершилася сесія роботою в 2 групах.

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Карантин, Шахтар, Вперше, Командне тренування.
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