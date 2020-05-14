Баварія підписала контракт з Tik Tok

Новини спорту:Клуб став партнером китайської компанії.

Мюнхенська "Баварія" і китайська відеоплатформа Douyin, відома за межами Китаю як TikTok, підписали угоду про співпрацю.

"Баварія" стала першим клубом, який оформив партнерські відносини з TikTok, повідомляється на офіційному сайті мюнхенців.

"Баварія" відкрила свій офіційний канал в TikTok в липні 2018 року. В даний час у клубу майже 800 тис. підписників на цій платформі. Форварди "Баварії" Томас Мюллер і Роберт Левандовскі ведуть канали в TikTok.

Раніше повідомлялося, що мюнхенська "Баварія" погодила з нападником англійського "Манчестер Сіті" Лероєм Сане контракт на п'ять років.