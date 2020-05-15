Інтер і Ювентус готові викласти за Сандро Тоналі 40 мільйонів євро

Новини спорту:Але клуб не готовий відпускати свого гравця менше ніж за 50 мільйонів

"Інтер" і "Ювентус" не залишають спроб підписати півзахисника "Брешії" Сандро Тоналі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, обидва клуби пропонують за 20-річного італійця 35 мільйонів євро плюс ще 5 у вигляді потенційних бонусів, проте президент "Брешії" Массімо Челліно хоче виручити за гравця 50 мільйонів євро.

Повідомляється, що Челліно також виступає проти того, щоб відпускати Тоналі в оренду з обов'язковим правом викупу.

На рахунку Тоналі 1 гол і 5 результативних передач в 24 матчах за "Брешію" в сезоні-2019/20.