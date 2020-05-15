Бельгійський клуб торгується з Шахтарем щодо трансферу українця

Новини спорту:"Брюгге" хоче знизити ціну на Едуарда Соболя.

Бельгійський "Брюгге" продовжує переговори з донецьким "Шахтарем" щодо викупу контракту захисника Едуарда Соболя. Про це повідомляє voetbalkrant.com.

"Брюгге" хоче знизити вартість трансферу. В угоді між клубами прописана опція права викупу контракту гравця за суму близько 4 мільйонів євро. Однак у "Брюгге" сподіваються домовитися з "Шахтарем" про придбання Соболя за 3 мільйони.

Донецький клуб твердо стоїть на своєму і не погоджується знижувати ціну.

Нагадаємо, раніше агент Соболя підтвердив, що клуби ведуть переговори і заявив, що все "повинно вирішитися найближчим часом".

У сезоні 2019-2020 Соболь на правах оренди провів за "Брюгге" 36 матчів у всіх турнірах.

Раніше УНІАН також повідомляв про те, що форвард Жуніор Мораєс заявив про бажання покинути "Шахтар" після закінчення контракту.