Гравці і співробітники Дніпра-1 здали негативні тести на Covid-19

Новини спорту:На перерву дніпряни пішли лідерами другої шістки.

Гравці і співробітники СК Дніпро-1 здали негативні тести на коронавірус. Клуб очікує остаточного рішення щодо відновлення сезону в Favbet Лізі.

Таким чином, дніпряни приєдналися до Динамо, Олександрії, Ворсклі, Маріуполю і Колосу, які також відзвітували про здачу негативних тестів.

Клуби УПЛ хочуть відновити чемпіонат 30 червня. Дніпро-1 пішов на перерву сьомим в турнірній таблиці.

При цьому в Українській асоціації футболу припускають, що глядачі на матчах Favbet Ліги зможуть з’явитися не раніше вересня.