Збірна України може не зіграти в 2020-му році

Новини спорту:ФІБА планує перенести відбір на Євробаскет-2022.

ФІБА і ULEB працюють над перенесенням кваліфікаційних матчів збірних до чемпіонату Європи з листопада 2020 року на 2021 рік.

Це рішення пов'язане з бажанням надати національним чемпіонатам більше часу на проведення матчів сезону-2020/21, який може стартувати пізніше звичних термінів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Кваліфікаційні матчі можуть бути перенесено на лютий, коли вже заплановано інше «вікно». В такому випадку проведення ігор можливо буде поєднано.

Також розглядається варіант з перенесенням матчів на літо, до або після олімпійських кваліфікаційних турнірів.

В рамках наступного ігрового вікна, нагадаємо, збірна України мала провести виїзний матч проти Словенії, а також зіграти вдома проти Австрії. У двох стартових матчах кваліфікації команда Айнарса Багатскіса, нагадаємо, на виїзді здолала австрійців і зазнала домашньої поразки від Угорщини.