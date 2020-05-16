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Збірна України може не зіграти в 2020-му році

Збірна України може не зіграти в 2020-му році
16:25 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:ФІБА планує перенести відбір на Євробаскет-2022.

ФІБА і ULEB працюють над перенесенням кваліфікаційних матчів збірних до чемпіонату Європи з листопада 2020 року на 2021 рік. 

Це рішення пов'язане з бажанням надати національним чемпіонатам більше часу на проведення матчів сезону-2020/21, який може стартувати пізніше звичних термінів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Кваліфікаційні матчі можуть бути перенесено на лютий, коли вже заплановано інше «вікно». В такому випадку проведення ігор можливо буде поєднано.

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Також розглядається варіант з перенесенням матчів на літо, до або після олімпійських кваліфікаційних турнірів.

В рамках наступного ігрового вікна, нагадаємо, збірна України мала провести виїзний матч проти Словенії, а також зіграти вдома проти Австрії. У двох стартових матчах кваліфікації команда Айнарса Багатскіса, нагадаємо, на виїзді здолала австрійців і зазнала домашньої поразки від Угорщини.

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Баскетбол, ФБУ, Збірна України, Євробаскет.
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