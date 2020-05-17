"Брюгге" завершує переговори про викуп Соболя

Новини спорту:Український захисник став у складі "Брюгге" чемпіоном Бельгії.

Український захисник «Брюгге» Едуард Соболь розповів zbirna.com про те, що бельгійський клуб планує викупити його контракт у «Шахтаря».

«Брюгге» хоче продовжити зі мною співпрацю. Бельгійський клуб планує викупити мій контракт у «Шахтаря». Зараз переговори з «гірниками», яким я належу, на завершальному етапі.

В «Брюгге» мене все влаштовує. Я хочу тут грати, прогресувати і приносити користь своїй нинішній команді. Коли я приходив в «Брюгге», поставив собі за мету, закріпитися тут, а коли клуб виявився зацікавлений в моїй персоні, це лише додало мені енергії в роботі», - сказав Соболь.

Повідомлялося, що «Брюгге» хоче знизити суму трансферу Соболя до 3 млн євро, «Шахтар» наполягає на 4 млн.

Едуард Соболь перейшов в «Брюгге» на правах оренди минулого літа. У нинішньому сезоні захисник збірної України зіграв 36 матчів у складі «чорно-синіх». В його активі чотири результативні передачі.

Нагадаємо, чемпіонат Бельгії достроково завершений. Чемпіоном країни визнали «Брюгге». «Гент», за який виступають українці Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук, фінішував на другому місці.